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11:43, 30 декабря 2023Бывший СССР

Украинская полиция сообщила об остановке работы КПП на польской границе

Украинская полиция предупредила о перекрытии КПП «Шегини» на границе с Польшей

Фото: Kuba Stezyck / Reuters

Автомобильное движение через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Шегини» на границе Польши и Украины временно остановлено. Об этом со ссылкой на информацию патрульной полиции Львовской области сообщает ТАСС.

Причина перекрытия не называется, однако правоохранители предупредили, что проезд невозможен, и попросили выбирать альтернативные маршруты. Время возобновления работы не указывается, также неизвестно, связана ли ситуация с новой блокировкой со стороны польских перевозчиков.

По состоянию на 28 декабря въезда на Украину на территории стран Евросоюза (Словакия, Венгрия, Польша, Румыния) ожидали 5,6 тысячи грузовиков. Отдельно на польской границе стоят более 2,6 тысячи грузовиков, там идет блокировка КПП «Рава — Русская — Гребенное», «Краковец — Корчевая», «Ягодин — Дорогуск».

Еще около тысячи машин ждут проезда на пункте пропуска «Шегини — Медыка», который был разблокирован польскими фермерами 24 декабря после переговоров с властями.

Основной причиной блокировки является требование польских перевозчиков к Евросоюзу. Они настаивают на отмене льгот, предоставленных коллегам с Украины, восстановлении прежнего порядка лицензирования для украинского коммерческого транспорта и аннулирования разрешений, выданных украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года.

По их оценке, такие преференции компаниям с Украины приводят к критическим убыткам для польских перевозчиков, поскольку те не в состоянии выдержать конкуренцию.

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      Платон Щукин
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