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19:47, 23 декабря 2023Мир

Польские фермеры разблокируют КПП на границе с Украиной

Польские фермеры решили разблокировать один КПП на границе с Украиной

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польские фермеры согласились разблокировать КПП «Шегини-Медика» на границе с Украиной. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и развития села республики на своем сайте.

Такое решение было принято после переговоров главы ведомства вице-министра аграрной политики Польши с фермерами, протестующими на контрольно-пропускном пункте в селе Медыка. Блокировка КПП «Шегини-Медика» приостановится 24 декабря в 10.00 (мск).

12 декабря сообщалось, что в Польше местные перевозчики снова заблокировали КПП на границе с Украиной. Глава граничащего с Украиной польского района Радымно Богдан Шилара рассказал, что получает по электронной почте многочисленные угрозы от украинцев из-за протестов перевозчиков.

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      Илона Палей
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