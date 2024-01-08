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23:12, 8 января 2024Бывший СССР

Две тысячи грузовиков застряли в очереди на границе Украины с Польшей

В очереди на границе Польши и Украины скопились две тысячи грузовиков

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Около двух тысяч грузовиков скопились в очереди на границе Украины и Польши. Об этом сообщили в украинской госпогранслужбе, передает РИА Новости.

В украинском ведомстве отметили, что блокировка пунктов пропуска «Рава — Русская — Гребенное», «Краковец — Корчевая», «Ягодин — Дорогуск» продолжается. По данным польских пограничников, утром 8 января в пробке на данных направлениях в сторону Украины уже застряли 1350 грузовиков.

Ранее кабмин Польши подписал соглашение с фермерами о блокировке границы с Украиной. Министр сельского хозяйства Чеслав Сикерский пообещал удовлетворить все их требования — запустить субсидии на кукурузу, увеличить кредитование и сохранить сельхозналог на уровне 202

В конце декабря въезда на Украину на территории стран Евросоюза (Словакия, Венгрия, Польша, Румыния) ожидали 5,6 тысячи грузовиков. Отдельно на польской границе стояли более 2,6 тысячи грузовиков, там идет блокировка КПП «Рава — Русская — Гребенное», «Краковец — Корчевая», «Ягодин — Дорогуск».

Основной причиной блокировки является требование польских перевозчиков к Евросоюзу. Они настаивают на отмене льгот, предоставленных коллегам с Украины, восстановлении прежнего порядка лицензирования для украинского коммерческого транспорта и аннулирования разрешений, выданных украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года.

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      Марина Совина
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