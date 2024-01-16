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17:46, 16 января 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о ситуации на заблокированной границе с Польшей

Таможенная служба Украины: польские перевозчики разблокировали один КПП

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польские перевозчики разблокировали контрольно-пропускной пункт (КПП) Корчевая — Краковец на границе с Украиной. О ситуации на границе рассказала украинская Государственная таможенная служба в своем Telegram-канале.

«Польские забастовщики разблокировали пункт пропуска Корчевая — Краковец», — говорится в публикации. Уточняется, что со стороны Польши в очереди на въезд на территорию Украины собралось около 300 грузовиков. При этом пропуск легковых автомобилей и автобусов через границу проходит в обычном режиме.

Ранее примерно две тысячи грузовых машин застряло в очереди на украино-польской границе. Как рассказали в Госпогранслужбе Украины, продолжалась блокировка трех КПП. В декабре 2023 года на польской границе стояло более 2,6 тысячи грузовиков. Отмечалось, что проходила блокировка КПП Рава — Русская — Гребенное, Краковец — Корчевая, Ягодин — Дорогуск.

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      Кристина Есикова
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