Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:03, 18 января 2024Мир

В МИД пригрозили Западу зеркальными мерами в случае конфискации активов России

Рябков: Россия примет зеркальные меры в случае конфискации российских активов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россия примет меры, в том числе зеркального характера, в случае конфискации Западом российских активов. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«Мы, безусловно, примем меры, если все-таки дойдет до реализации подобных угроз, в том числе зеркального характера», — пригрозил замглавы внешнеполитического ведомства.

Однако дипломат уточнил, что сейчас нет повода анонсировать эти меры, «чтобы это не было дополнительным стимулом к так называемому мыслительному процессу у наших противников».

По его словам, Москва не ждет от западных стран никаких здравых шагов, которые демонстрировали бы хотя бы минимальное понимание вредоносности этой темы.

Ранее Рябков заявил, что встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в ходе мероприятий ООН в Нью-Йорке не предполагается. Он добавил, что российская делегация получила значительную часть виз в США.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Пакистан ударил по Ирану. Как ядерная держава Ближнего Востока ответила на обстрелы своей территории?

      У членов «Съезда народных депутатов» прошли обыски в нескольких регионах России

      Лауреат престижной литературной премии в Японии призналась в использовании ИИ

      В партии Зеленского предложили обложить украинцев налогом на iPhone

      Россиянам посоветовали просить у соседей разрешения на установку кондиционера

      Посетивший больницу россиянин полз домой на коленях и не выжил

      В МИД пригрозили Западу зеркальными мерами в случае конфискации активов России

      Предсказаны разрушительные землетрясения в США

      Забившего знакомого гантелью россиянина задержали

      Россияне решили нырнуть в реку в сорокаградусный мороз

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше