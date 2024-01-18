В МИД пригрозили Западу зеркальными мерами в случае конфискации активов России

Рябков: Россия примет зеркальные меры в случае конфискации российских активов

Россия примет меры, в том числе зеркального характера, в случае конфискации Западом российских активов. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«Мы, безусловно, примем меры, если все-таки дойдет до реализации подобных угроз, в том числе зеркального характера», — пригрозил замглавы внешнеполитического ведомства.

Однако дипломат уточнил, что сейчас нет повода анонсировать эти меры, «чтобы это не было дополнительным стимулом к так называемому мыслительному процессу у наших противников».

По его словам, Москва не ждет от западных стран никаких здравых шагов, которые демонстрировали бы хотя бы минимальное понимание вредоносности этой темы.

Ранее Рябков заявил, что встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в ходе мероприятий ООН в Нью-Йорке не предполагается. Он добавил, что российская делегация получила значительную часть виз в США.