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17:20, 18 января 2024Наука и техника

В России кратно увеличили объемы выпуска высокоточного оружия

МО России: ГосМКБ «Радуга» кратно увеличило объемы выпуска высокоточного оружия

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Государственное машиностроительное конструкторское бюро (ГосМКБ) «Радуга» кратно увеличило объемы выпуска высокоточного оружия с начала специальной военной операции. Об этом сообщило Министерство обороны (МО) России в своем Telegram.

Там отметили, что министр обороны Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на ГосМКБ «Радуга» в Московской области.

«Генеральный директор ГосМКБ "Радуга" Сергей Богатиков доложил генералу армии Сергею Шойгу, что предприятие полностью выполнило гособоронзаказ за 2023 год, а с начала специальной военной операции объемы выпуска высокоточных средств поражения увеличены кратно, по некоторым показателям — в восемь раз», — говорится в сообщении.

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В ноябре стало известно, что концерн «Калашников» досрочно выполнил гособоронзаказ 2023 года на поставку Минобороны России сверхзвуковых ракет «Вихрь-1», которые входят в арсенал разведывательно-ударных вертолетов Ка-52.

В июле в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения, которая является разработчиком оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», в 2,5 раза нарастила выпуск ряда изделий.

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      Даниил Иринин
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