«Калашников» досрочно поставил Минобороны ракеты «Вихрь-1»

«Калашников» досрочно выполнил гособоронзаказ на поставку МО РФ ракет «Вихрь-1»

Концерн «Калашников» досрочно выполнил гособоронзаказ 2023 года на поставку Минобороны России (МО РФ) сверхзвуковых ракет «Вихрь-1», которые входят в арсенал разведывательно-ударных вертолетов Ка-52. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

«Концерн "Калашников" досрочно выполнил обязательства 2023 года по государственному контракту с Минобороны России на поставку управляемых ракет "Вихрь-1". Изделия отгружены с опережением сроков и в полном объеме. До передачи заказчику боеприпасы прошли контрольно-летные испытания, в ходе которых подтвердили полное соответствие требованиям контракта», — говорится в сообщении.

Президент компании Алан Лушников отметил, что работа по совершенствованию ракеты не прекращается. По его словам, у боеприпаса есть потенциал для увеличения дальности и мощности боевой части.

Ракеты «Вихрь-1» предназначены для поражения укреплений, бронетехники и малоскоростных воздушных целей. Дальность стрельбы ракеты составляет десять километров.

В сентябре стало известно, что «Калашников» введет в эксплуатацию два цеха, которые позволят увеличить выпуск высокоточных боеприпасов «Вихрь-1» и «Китолов-2М» более чем в два раза.

В августе Алан Лушников сообщил, что авиационную ракету «Вихрь» адаптируют под беспилотные летательные аппараты. Он отметил, что пока неизвестно, будет ли ракета интегрирована в состав беспилотников в своем текущем виде или подвергнется модификации.