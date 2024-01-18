В СПЧ призвали поставить на место национальные диаспоры после скандала с Толстым

Член СПЧ Кабанов: проявляющие агрессию диаспоры нужно сразу ставить на место

Проявляющие агрессию и высказывающие спорные взгляды диаспоры нужно сразу ставить на место. С таким призывом выступил в своем Telegram-канале член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Кирилл Кабанов.

Свой пост общественник опубликовал после скандала, возникшего из-за заявлений депутата Госдумы Петра Толстого, в которых тот назвал диаспоры мафиозными структурами. После этого вице-президент Союза азербайджанцев России Элунур Гусейнов потребовал от Толстого извинений.

По словам Кабанова, диаспоры и их члены сами виноваты в том, что о них сложилось подобное представление, а депутат Толстой лишь высказал мнение большинства россиян.

«Может быть, это простые русские парни с оскорбительными националистическими выкриками массово избивают на наших улицах простых граждан ради развлечения и "интернет-признания", оскорбляют женщин и нападают на детей?» — написал член СПЧ.

Общественник заявил, что сами диаспоры не извиняются за поведение своих членов, а также отметил, что слова представителя азербайджанской диаспоры были произнесены на фоне выборов президента в России.

Возможно, они (диаспоры) так пытаются качнуть ситуацию перед выборами? Посмотрим. Но на место таких надо ставить сразу Кирилл Кабанов

Ранее сообщалось, что на странице лидера узбекской диаспоры в России нашли мем про «петухов с фронта». Военкоры пожаловались на это председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.