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17:43, 18 января 2024Мир

В США подсчитали долю уничтоженного арсенала хуситов

WSJ: по подсчетам Пентагона, четверть арсенала хуситов уничтожена
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

В Министерстве обороны США считают, что к настоящему моменту йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» лишилось четверти своего изначального арсенала. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник в Пентагоне, пожелавший остаться анонимным.

«По его (Пентагона — прим. "Ленты.ру") оценкам, к настоящему времени уничтожена примерно четвертая часть арсенала хуситов», — говорится в сообщении.

Ранее на фоне конфликта в секторе Газа йеменское движение «Ансар Алла» выступило в поддержку радикалов из ХАМАС и объявило, что будут атаковать все суда, как-либо связанные с Израилем. 12 января США и Великобритания нанесли первые удары по объектам йеменских хуситов. Президент США Джо Байден объяснил, что удар по Йемену носит оборонительный характер

16 января США и Британия нанесли новые удары по Йемену. Уточняется, что американские и британские военные ударили по объектам в провинции Эль-Байда. После этого WSJ сообщал, что США планируют вернуть йеменскую военизированную повстанческую группировку «Ансар Алла» (хуситы) в глобальный список террористов.

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