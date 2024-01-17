США вернут хуситов в глобальный список террористов

WP: администрация Байдена вернет хуситов в глобальный список террористов

США вернут йеменскую военизированную повстанческую группировку «Ансар Алла» (хуситы) в глобальный список террористов. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на двух источников, знакомых с решением администрации президента США Джо Байдена.

Данное решение было принято после начала военных атак и нарушения группировкой глобальной торговли в Красном море. Однако, как отмечает издание, администрация Байдена не будет повторно добавлять хуситов в свой список иностранных террористических организаций, что стало бы еще большим препятствием для получения гуманитарной помощи Йеменом.

Ранее стало известно, что США и Британия нанесли новые удары по Йемену. Уточняется, что американские и британские военные ударили по объектам в провинции Эль-Байда.