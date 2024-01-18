Видеохостинг YouTube заблокировал канал режиссера Никиты Михалкова «БесогонTV»

Американский видеохостинг YouTube заблокировал канал режиссера Никиты Михалкова «БесогонTV». Об этом сообщает ТАСС.

При попытке перейти на канал Михалкова «БесогонTV» YouTube показывает уведомление о том, что доступ к странице недоступен. Информагентство направило запрос в Роскомнадзор.

В ноябре YouTube заблокировал выпуск канала венгерского телеведущего Жолта Есенски с участием советника-посланника российского посольства под предлогом якобы «разжигания ненависти». По его словам, в эфире программы не разжигали ненависть к украинцам, а российский дипломат «даже говорил "братский народ"». Однако YouTube на неделю запретил Есенски размещать новый контент на канале.