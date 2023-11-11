Телеведущий Есенски: YouTube заблокировал программу с российским дипломатом

Венгерский телеведущий Жолт Есенски заявил, что видеохостинг YouTube по доносу заблокировал на его канале выпуск телепрограммы с участием советника-посланника российского посольства под предлогом якобы «разжигания ненависти». Об этом сообщает РИА Новости.

Советник-посланник посольства России в Венгрии Тигран Гарибян 4 ноября принял участие в программе на телеканале HirTV, ведущим которой был Есенски. В эфире обсуждалась, в том числе, российская спецоперация на Украине. По словам ведущего, в эфире программы не разжигали ненависть к украинцам, а российский дипломат «даже говорил "братский народ"». Однако YouTube на неделю запретил Есенски размещать новый контент на канале.

По мнению телеведущего, видео заблокировали из-за доноса, «не хотят, чтобы второй человек в российском посольстве мог высказать на YouTube свое мнение». При этом назвал блокировку записи на канале как «привычную и неудивительную», поскольку этот происходит не впервые. В то же время на YouTube-канале телеканала HirTV запись программы по-прежнему остается доступной, однако, полагает Есенски, «в течение пары часов ее точно удалят, заблокируют или в целях предосторожности видео оттуда уберут».

В октябре видеохостинг YouTube удалил канал журналиста из США Джексона Хинкла, неоднократно поддерживавшего Россию. Хинкл в своем блоге комментировал актуальные политические события. В августе журналист заявил, что президента Украины Владимира Зеленского никогда не волновали жизни граждан, в то время как российский лидер Владимир Путин пытался предотвратить конфликт на Украине. Кроме того, Хинкл уверял, что конфликт завершится на условиях Москвы.