В Запорожье террористы приняли торговца за военного и взорвали его машину

Под суд отдали 2 граждан Украины, взорвавших машину жителя Запорожской области

В Южный окружной военный суд передано для рассмотрения по существу уголовное дело двух граждан Украины, которых обвиняют в подрыве автомобиля жителя Запорожской области, шпионаже и участии в террористическом сообществе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

По версии следствия, летом 2022 года 34-летняя женщина и 52-летний мужчина установили слежку за местным жителем, приняв его за российского военного. На самом деле он был торговцем, уточняет Telegram-канал «Mash на Донбассе». Спустя полгода — зимой — обвиняемые установили под днищем его автомобиля взрывное устройство, которое сработало, когда водитель сел в машину. В результате взрыва потерпевший получил серьезные ранения, но выжил.

Помимо этого, по данным следствия, женщина состояла в экстремистской организации «СИЧ-С14» (запрещена на территории РФ) и занималась пропагандой неонацистской группировки в соцсетях. Вместе с сообщником она передавала сведения о передвижении Российской армии по заданию Службы безопасности Украины (СБУ), а также данные о местах попадания снарядов артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ).

17 января сообщалось, что Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к восьми годам лишения свободы выходца с Украины Виктора Расторгуева за подготовку теракта в Нижнем Тагиле. Первые три года осужденный проведет в тюрьме, а остальные — в колонии строгого режима. Он также признан виновным в изготовлении взрывных устройств. Суд назначил ему штраф в 300 тысяч рублей.