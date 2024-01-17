Готовивший теракт в российском городе выходец с Украины получил восемь лет

Суд дал 8 лет колонии выходцу с Украины за подготовку теракта в Нижнем Тагиле

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к восьми годам лишения свободы выходца с Украины Виктора Расторгуева за подготовку теракта в Нижнем Тагиле. Об этом РИА Новости сообщили в антитеррористической комиссии Свердловской области.

Первые три года осужденный проведет в тюрьме, а затем в колонии строгого режима. Он также признан виновным в изготовлении взрывных устройств. Суд назначил ему штраф в 300 тысяч рублей.

По данным спецслужб, Расторгуев планировал совершить теракт на оборонном предприятии Нижнего Тагила и взорвать военкомат. Он работал дворником в местной больнице. На Урал мужчина приехал в 2014 году из Мариуполя. Его арестовали осенью 2022 года, при задержании он заявил, что собирался устроить фейерверк. Однако при обыске силовики нашли у него самодельные ракеты, которые он изготовил из подручных материалов. Расторгуев проводил испытания в лесу, а в подвале жилого дома обустроил бункер, где хранил взрывные устройства.

12 января сообщалось, что в Удмуртии суд продлил арест 33-летнему обвиняемому в подготовке теракта против руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Ижевске. Мужчина будет находиться в СИЗО до 16 марта.