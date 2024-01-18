Жирков посоветовал капитану «Спартака» уходить из команды

Жирков посоветовал капитану «Спартака» Джикии уходить из команды

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков посоветовал капитану московского «Спартака» Георгию Джикии. Его слова приводит «РБ Спорт».

По мнению экс-игрока, защитнику нужно уходить из команды. «Когда каждую игру остаешься на замене, это сильно влияет на голову футболиста», — отметил Жирков.

Ранее сообщалось об интересе к Джикии со стороны «Локомотива» и «Краснодара». Его контракт со Спартаком истекает в мае этого года.

Защитник выступает за «Спартак» с 2017 года, в составе команды он стал чемпионом России. В активе Джикии два гола в 44 матчах в составе сборной России. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.