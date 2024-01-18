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16:41, 18 января 2024Спорт

Жирков посоветовал капитану «Спартака» уходить из команды

Жирков посоветовал капитану «Спартака» Джикии уходить из команды
Георгий Джикия

Георгий Джикия. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков посоветовал капитану московского «Спартака» Георгию Джикии. Его слова приводит «РБ Спорт».

По мнению экс-игрока, защитнику нужно уходить из команды. «Когда каждую игру остаешься на замене, это сильно влияет на голову футболиста», — отметил Жирков.

Ранее сообщалось об интересе к Джикии со стороны «Локомотива» и «Краснодара». Его контракт со Спартаком истекает в мае этого года.

Защитник выступает за «Спартак» с 2017 года, в составе команды он стал чемпионом России. В активе Джикии два гола в 44 матчах в составе сборной России. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

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      Алексей Гусев
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