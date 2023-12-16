Стало известно о заинтересованности «Краснодара» в капитане «Спартака»

«РБ Спорт»: «Краснодар» заинтересован в капитане «Спартака» Георгии Джикии

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия может перейти в «Краснодар». О заинтересованности «горожан» в футболисте стало известно «РБ Спорт».

По информации источника, краснодарцы готовы рассмотреть кандидатуру защитника, если зимой команду покинет Хуниор Алонсо. Но на данный момент переговоров с Джикией не было.

4 декабря сообщалось об интересе к Джикии со стороны московского «Локомотива». Уточнялось, что железнодорожники оценивают возможность провести трансфер уже зимой.

В активе Джикии два гола в 44 матчах в составе сборной России. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Джикии в 6,5 миллиона евро.