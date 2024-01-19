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11:22, 19 января 2024Ценности

55-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» показала фигуру в купальнике

Кадр: @kylerichards18

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Кайл Ричардс показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 55-летняя знаменитость предстала на фоне песка в раздельном черно-белом купальнике, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и трусов с низкой посадкой. Помимо этого, звезда надела широкополую соломенную шляпу и солнцезащитные очки.

Актриса распустила длинные темные волосы и отказалась от макияжа. Свой образ она дополнила золотым браслетом на запястье.

Ранее 60-летняя блогерша показала фигуру в откровенных нарядах. Так, в одном из видео юзерша предстала в комплекте, состоящем из раздельного купальника и прозрачного кимоно.

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      Екатерина Ештокина
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