Агент бразильского новичка «Ахмата» рассказал о чеченском менталитете игрока

Агент Ловата из «Ахмата» Корначини заявил, что у бразильца чеченский менталитет

Футбольный агент Леонардо Корначини, представляющий интересы новичка «Ахмата» Лукаса Ловата, объяснил решение футболиста продолжить карьеру в грозненском клубе. Его слова приводит Sport24.

По словам агента, бразилец не боялся ехать в Россию. «У Ловата чеченский менталитет, он настоящий боец. Уверен, ему понравится в Грозном. В России Лукас чувствует себя намного безопаснее, чем в родной Бразилии», — отметил Корначини.

Агент также рассказал, что прошлым летом Ловатом интересовался московский ЦСКА. «Но они не смогли договориться со "Слованом" и самим игроком. «Ахмат», наоборот, все согласовал с клубом и сделал Ловату действительно выгодное предложение», — отметил Корначини.

Ловат стал футболистом «Ахмата» 18 января. Контракт с защитником рассчитан до конца сезона-2026/27.