Российский банк решил обанкротить швейцарский Credit Suisse

Банк «Зенит» собрался обанкротить Credit Suisse за долг в 300 тысяч рублей

Подконтрольный «Татнефти» банк «Зенит» решил во второй раз обратиться с требованием признать банкротом швейцарский Credit Suisse из-за долга в размере 300 тысяч рублей. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на портале «Федресурс».

В российской кредитной организации указывают, что срок неисполненного обязательства превышает три месяца. В каком арбитражном суде планируется разбирательство, не указано.

В декабре суд отклонил первое заявление «Зенита» о банкротстве. Поводом для такого решения стала ошибка юристов российского банка. Они посчитали, что банкротить надо крупнейший швейцарский банк UBS, который стал владельцем Credit Suisse.

Однако в суде объяснили, что банки остались разными юридическими лицами, а связь между ними установлена на уровне материнских структур Credit Suisse Group AG и UBS Group AG. Соответственно, иск о банкротстве следует подавать к Credit Suisse.

В августе Арбитражный суд Москвы запретил банкам Credit Suisse и UBS каким-либо образом распоряжаться акциями и долями в российских дочерних компаниях в связи с просьбой банка «Зенит».

Один из самых известных швейцарских банков пострадал на фоне банковского кризиса, развернувшегося в США в марте прошлого года. Тогда за сутки его стоимость обвалилась на четверть, и после этого центробанк Швейцарии объявил о приобретении банком UBS своего конкурента за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов).