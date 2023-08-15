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17:31, 15 августа 2023Экономика

Крупнейшему банку Швейцарии запретили продавать активы в России

Суд запретил UBS и Credit Suisse распоряжаться акциями и долями «дочек» в РФ

Фото: Pierre Albouy / Reuters

Арбитражный суд Москвы запретил банкам Credit Suisse и UBS каким-либо образом распоряжаться акциями и долями в дочерних компаниях «Банк Кредит Свисс», «Кредит Свисс Секьюритиз» и «Ю Би Эс Банк». Ввести ограничения в отношении крупнейших швейцарских кредитных организаций попросил российский банк «Зенит». Таким образом, суд частично удовлетворил его ходатайство, следует из материалов в картотеке дел.

Согласно определению, помимо запрета на продажу активов, суд также запрещает налоговым органам вносить какие-либо изменения в ЕГРЮЛ относительно принадлежности этих долей. При этом суд отказался удовлетворять другие требования «Зенита» как, например, арест средств UBS и Credit Suisse в размере по 13,6 миллиона долларов на счетах каждого. В постановлении указано, что российский банк не обосновал необходимость данной меры.

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«Зенит» подал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании Credit Suisse банкротом в июле 2023 года. Причиной стало прекращение выплат от заемщика — компании Intergrain — по кредиту, который российский банк выдал в 2021 году. Швейцарский банк выступал агентом по займу через свой филиал. После попадания под санкции в феврале «Зенит» получил небольшую часть возврата по кредиту от Intergrain, но остальных средств из-за ограничений получить не мог, как его уведомил Credit Suisse.

Оказавшийся на грани банкротства Credit Suisse был поглощен конкурентом UBS 12 июня. Сумма сделки составила 3 миллиарда франков (3,25 миллиарда долларов).

После слияния UBS запретил сотрудникам Credit Suisse привлекать новых клиентов из России и еще 27 стран (среди них — Белоруссия, Афганистан, Ирак, Косово, Узбекистан, Таджикистан, Эритрея). Кроме того, организация планирует закрыть до 75 процентов счетов россиян, так как считает сотрудничество с ними слишком рискованным.

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    Мария Грушко
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