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10:51, 19 января 2024Интернет и СМИ

В работе «Билайна» произошел сбой

Россияне пожаловались на сбой в работе «Билайна»

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

В работе оператора сотовой связи «Билайн» произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала «Сбой.РФ», который отслеживает проблемы с доступом к сервисам и сайтам.

На неполадки в работе «Билайна» пожаловались 3199 российских пользователей. Больше всего жалоб оставили жители Москвы, Нижегородской и Самарской областей.

По данным сервиса Downradar, большинство абонентов (25 процентов) сообщили об общем сбое в работе оператора. Часть пользователей (21 процент) указали на проблемы в работе домашнего интернета. У некоторых (18 процентов) не работает мобильный интернет.

Ранее стало известно о сбое в работе мессенджера Telegram в России. О неполадках заявили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Краснодарского края и нескольких других регионов. Многие пользователи пожаловались, что у них не загружаются изображения.

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      Евгения Наумова
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