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16:31, 19 января 2024Наука и техника

Обнаружен новый вид древней кошки

Journal of Vertebrate Paleontology: обнаружен новый вид кошки миоцена

Фото: Erik-Jan Leusink / Unsplash

Ученые обнаружили новый вид древней кошки Magerifelis peignei, жившей в среднем миоцене около 15,5 миллиона лет назад. Статья с описанием открытия опубликована в журнале Journal of Vertebrate Paleontology.

В ходе раскопок месторождения окаменелостей Принсипи Пио-2 в черте города Мадрида была найдена хорошо сохранившаяся половина челюсти кошки среднего размера, имеющей все типы зубов, кроме резцов. Отсутствие талонида (части коронки нижнего коренного зуба) у первого моляра, наличие рудиментарного второго моляра и другие признаки не позволили отнести особь к известным таксонам кошачьи среднего миоцена, таким как Styriofelisturnauensis или Miopanthera lorteti.

Более крепкая челюсть по сравнению с другими кошачьими этого же размера и сильный укус предполагают, что Magerifelis peignei могла охотиться на относительно более крупную добычу, чем современные представители этого семейства.

Ранее сообщалось, что ученые открыли новый вид клыкастой лягушки на острове Сулавеси в Индонезии. Limnonectes phyllofolia, являющийся эндемичным для острова, имеет самый маленький размер среди других клыкастых лягушек Сулавеси.

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      Александр Еникеев
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