Европе предрекли катастрофические потери в случае изъятия российских активов

Политолог Марков: изъятие активов РФ грозит еврозоне катастрофическими потерями

Изъятие замороженных российских активов грозит еврозоне катастрофически плохими последствиями, в частности массовой потерей доверия инвесторов, заявил радиостанции «Говорит Москва» директор Института политических исследований Сергей Марков.

По его словам, европейцы оценивают риски в связи с пониманием того, что возможные действия в отношении «наших почти 300 миллиардов — это воровство чистой воды». «Понятно, что это будет иметь плохие последствия для европейцев. Очень плохие или катастрофически плохие», — высказался эксперт.

Политолог указал на возможность сценария, при котором в результате изъятия российских средств «пять раз по 300 миллиардов других денег уйдет с их еврозоны».

На фоне указанных опасений в Европе рассматривают различные варианты использования российских средств, большую часть которых составляют ценные бумаги, замороженные в депозитарии Euroclear, базирующемся в Брюсселе. Бельгийский премьер-министр Александр де Кроо ранее анонсировал передачу Украине налогов от конвертации этих активов в наличные. Их оценивают в 1,3 миллиарда евро в 2023 году, и 1,7 миллиарда — в 2024-м.

В США администрация президента Джо Байдена «в принципе приветствовала» принятие законопроекта, согласно которому российские средства в размере 300 миллиардов долларов будут переданы на восстановление Украины, но окончательных решений по поводу возможности конфискации пока не озвучивала. Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что изъятие российских активов американцами приведет к мировому финансовому кризису.