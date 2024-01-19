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08:15, 19 января 2024Спорт

Фитнес-эксперт посоветовал упражнения для тонкой талии

Фитнес-эксперт Новиков посоветовал делать скрутку в планке для тонкой талии

Фото: SALAH PICTURES / Unsplash

Фитнес-эксперт Владимир Новиков посоветовал упражнения для тонкой талии. Его слова приводит Woman Hit.

Сначала Новиков предложил сделать скрутку в планке. «Разворачиваемся влево, держим опорную руку под плечом, свободную вытягиваем вверх, чтобы она оказалась перпендикулярно полу. Держим позу 30 секунд, затем повторяем на другую сторону», — рассказал он.

Далее тренер рекомендовал делать упражнение «мертвый жук». Для этого нужно лечь на пол, поднять прямые ноги и руки наверх и зафиксировать положение. С каждым разом нужно увеличивать время в статике.

Еще одно упражнение — «супермен». «Ложимся на живот, вытягиваем руки и ноги, при этом держим шею расслабленной, направляем взгляд в пол. Вытянутые руки и ноги немного приподнимаем над полом. Держим позицию пару секунд и расслабляемся», — описал технику выполнения упражнения Новиков.

Также эксперт посоветовал не забывать про растяжку. Он предложил лечь на живот, выпрямить ноги, приподняться на руках и тянуться макушкой вверх, при этом не сильно прогибая поясницу.

Ранее фитнес-тренер Александра Сулим назвала способы сжигания жира на животе. Она рекомендовала принимать пищу не ранее чем через 30 минут после тренировки, а также соблюдать питьевой режим.

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