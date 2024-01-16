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15:33, 16 января 2024Спорт

Фитнес-тренер назвала пять способов сжигания жира на животе

Тренер Сулим посоветовала совмещать силовые и кардиотренировки для сжигания жира

Фото: Trust Katsande / Unsplash

Доцент кафедры спортивных дисциплин Государственного университета просвещения, фитнес-тренер Александра Сулим назвала пять способов сжигания жира на животе. Ее слова приводят «Известия».

Во-первых, специалист посоветовала совмещать силовые и кардиотренировки. «При этом длительность кардиотренировки должна составлять не менее 30 минут и включать в себя интервальное ускорение», — отметила она.

Во-вторых, Сулим рекомендовала принимать пищу не ранее чем через 30 минут после тренировки. Также она напомнила о важности соблюдения диеты и суточной нормы калорий.

Кроме того, тренер посоветовала соблюдать питьевой режим. По словам Сулим, дневная доза составляет 30 миллилитров воды на килограмм веса. Также она рекомендовала дополнить рацион БАДами.

Ранее фитнес-тренер Алина Высоцкая дала советы по быстрому возвращению в форму после длительных праздников.

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      Андрей Стрельцов
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