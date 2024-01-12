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07:31, 13 января 2024Спорт

Тренер дала советы по быстрому возвращению в форму после праздников

Фото: Taylor Kiser / Unsplash

Фитнес-тренер Алина Высоцкая дала советы по быстрому возвращению в форму после длительных праздников. Ее слова приводит «Новая Хакасия».

Специалист посоветовала отказаться от строгих диет. «Вводите новые продукты и изменения постепенно, давая своему организму время адаптироваться», — добавила она.

Высоцкая также посоветовала употреблять большое количество воды и заниматься спортом. «Включайте в свою программу разнообразные упражнения, чтобы работать со всеми группами мышц и поддерживать интерес к тренировкам. Регулярно обновляйте программу, чтобы избежать привыкания организма к определенным упражнениям», — заявила тренер.

25 декабря фитнес-тренер Анна Федорова назвала упражнения, которые противопоказаны после новогоднего застолья. Она заявила, что не стоит выполнять интенсивные тренировки, которые могут негативно сказаться на пищеварении и общем самочувствии.

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      Алексей Гусев
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