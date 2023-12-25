Названы противопоказанные после новогоднего застолья упражнения

Тренер Федорова: не стоит выполнять кардиоупражнения и приседания после застолья

Фитнес-тренер Анна Федорова назвала упражнения, которые противопоказаны после новогоднего застолья. Ее слова приводит «Внимание, новости!».

Федорова заявила, что не стоит выполнять интенсивные тренировки, которые могут негативно сказаться на пищеварении и общем самочувствии. Она рекомендовала отказаться от кардиоупражнений, чтобы избежать риска развития дискомфорта в желудке и повышенной нагрузки на сердце.

Также не стоит делать тяжелые упражнения на мышцы брюшного пресса, так как это может спровоцировать перераспределение крови. Последним упражнением были названы приседания, которые могут спровоцировать лишнее давление в брюшной полости и болевые ощущения.

22 декабря журналисты Men Today назвали лучшие упражнения для тренировки после новогоднего застолья. Рекомендуется делать наклоны в стороны и полувыпады в стороны.