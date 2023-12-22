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18:36, 22 декабря 2023Спорт

Названы лучшие упражнения для тренировки после новогоднего застолья

Фото: Longfin Media / Shutterstock / Fotodom

Журналисты Men Today назвали лучшие упражнения для тренировки после новогоднего застолья. Об этом сообщается в материале издания.

Журналисты заявили, что после плотного приема пищи не стоит тренироваться интенсивно, однако рекомендуется прогуляться в обычном темпе в течение 15-30 минут. Это улучшит кровообращение, ускорит перемещение пищи из желудка в тонкий кишечник, снизит риск изжоги и уменьшит вздутие.

Также рекомендуется делать наклоны в стороны, при этом не сгибая колени. В качестве еще одного упражнения эксперты назвали полувыпады в стороны. Для этого нужно поставить ноги шире плеч, перенести вес на правую ногу и согнуть ее в колене, а затем вытянуть левую ногу в сторону. Затем нужно повторить движение на другую сторону.

7 декабря фитнес-эксперт Кунал Маквана рассказал о правильном режиме тренировок для новичков. Специалист посоветовал заниматься три-четыре раза в неделю. Он отметил, что важно не переусердствовать и давать организму время на восстановление.

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      Анастасия Борисова
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