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14:38, 19 января 2024Спорт

Испанский гонщик выиграл «Дакар» в 61 год

Испанский гонщик Карлос Сайнс-старший выиграл «Дакар» в 61 год

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Испанский автогонщик Карлос Сайнс-старший выиграл общий зачет среди внедорожников на ралли‑рейде «Дакар». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По итогам 12 этапов испанец показал результат 48 часов 15 минут и 18 секунд. Второе место занял бельгиец Гийом де Мевьюс. Он отстал от победителя на 1 час 20 минут и 25 секунд. Тройку лучших замкнул француз Себастьян Леб, проигравший Сайнсу 1 час 25 минут и 12 секунд.

Сайнс-старший в четвертый раз стал победителем «Дакара» в зачете внедорожников. Предыдущие победы испанец одержал в 2010, 2018 и 2020 годах.

«Дакар»-2024 проходил с 6 по 19 января. Российская команда «КамАЗ-Мастер», представители которой 19 раз побеждали в зачете грузовиков, не участвует в соревнованиях с 2023 года из-за требования Международной автомобильной федерации осудить проведение спецоперации на Украине.

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      Алексей Гусев
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