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Российская команда «КамАЗ-мастер» пропустит ралли «Дакар»

Действующий победитель «Дакара» российская команда «КамАЗ-мастер» пропустит ралли-2022

Фото: Julien Delfosse / Globallookpress.com

Действующий победитель «Дакара» российская команда «КамАЗ-мастер» пропустит ралли в 2022 году. Об этом сообщается на сайте команды.

Причиной такого решения послужил тот факт, что Международная автомобильная федерация (FIA) обязала россиян подписать анкеты, осуждающие специальную военную операцию (СВО). «По нашему мнению, содержание данного документа носит политический характер, а также нарушает принципы равных условий для спортсменов. Считаем для себя невозможным подписание подобных документов и участие в соревнованиях на таких условиях», — отметили в команде.

14 сентября сообщалось, что российский гонщик Константин Жильцов сменил гражданство ради участия в ралли «Дакар». Он подчеркнул, что карьера спортсменов скоротечна, из-за чего иногда приходится принимать кардинальные решения, чтобы не потерять навыки.

Ралли «Дакар» пройдет с 31 декабря по 15 января в Саудовской Аравии. На предыдущем турнире четыре первых места в зачете грузовиков заняли пилоты команды «КамАЗ-мастер».

FIA не стала полностью отстранять россиян от соревнований под своей эгидой. Отечественные спортсмены допущены до выступления на турнирах под нейтральным флагом.

Дарья Коршунова
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