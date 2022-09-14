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Российский гонщик сменил гражданство ради участия в «Дакаре»

Российский гонщик Константин Жильцов сменил гражданство ради участия в «Дакаре»

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Российский гонщик Константин Жильцов сменил гражданство ради участия в ралли «Дакар». Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Я сделал себе комплект документов. И на этапе чемпионата России в Ульяновске уже буду выступать как иностранец», — заявил Жильцов. Он отметил, что карьера спортсменов скоротечна, из-за чего иногда приходится принимать кардинальные решения, чтобы не потерять навыки. «Здесь вот такие качели: либо жди, когда что‑то изменится, или, если хочешь продолжить соревноваться, думай, какие документы можешь оформить для этого», — заключил гонщик.

Ралли «Дакар» пройдет с 31 декабря по 15 января в Саудовской Аравии. На предыдущем турнире четыре первых места в зачете грузовиков заняли пилоты российской команды «КамАЗ-мастер».

Международная федерация автоспорта (FIA) не стала полностью отстранять россиян от соревнований под своей эгидой. Отечественные спортсмены продолжают выступления на турнирах под нейтральным флагом.

Дарья Коршунова
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