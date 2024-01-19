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18:41, 19 января 2024Наука и техника

Китайский космический грузовик свели с орбиты

Китайский грузовой космический корабль «Тяньчжоу-6» свели с орбиты

Фото: China Daily / Reuters

Китайский грузовой космический корабль «Тяньчжоу-6» совершил контролируемый вход в атмосферу в 20:37 по пекинскому времени (15:37 по московскому времени). О сведении грузовика с орбиты сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов Китая, передает ТАСС.

«Большая часть космического аппарата разрушилась во время входа в атмосферу, небольшое количество обломков упало в запланированном безопасном морском районе», — говорится в сообщении.

Одноразовый корабль «Тяньчжоу» предназначен для доставки грузов на китайскую орбитальную станцию «Тяньгун». Стартовая масса корабля, который может доставить на орбиту 7,4 тонны полезной нагрузки, составляет 13,5 тонны. После выполнения миссии аппарат сводят с орбиты, а большая часть его обломков сгорает в плотных слоях атмосферы.

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«Тяньчжоу-6» отправили на орбиту с космодрома Вэньчан на острове Хайнань 10 мая. Корабль доставил на станцию топливо, оборудование, пищевые продукты и личные принадлежности космонавтов.

В июне стало известно, что Китай занимается разработкой многоразового космического корабля нового поколения, который сможет доставить на орбиту семь человек.

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      Даниил Иринин
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