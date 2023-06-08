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14:52, 9 июня 2023Наука и техника

Китай разработает семиместный космический корабль нового поколения

Китай разрабатывает космический корабль для доставки семи человек на орбиту

Фото: China Daily / Reuters

Китай занимается разработкой многоразового космического корабля нового поколения, который сможет доставить на орбиту семь человек. Об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР, пишет ТАСС.

«[На новом корабле] будет больше пространства, его можно будет повторно использовать. Китай разрабатывает пилотируемый аппарат, способный перевозить до семи человек», — говорится в сообщении на странице ведомства в социальной сети WeChat.

По словам главного конструктора программы Чжоу Цзяньпина, проект могут реализовать в ближайшие несколько лет. Предполагается, что новый аппарат позволит снизить издержки при доставке тайконавтов на орбиту.

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Пилотируемые космические корабли «Шэньчжоу», которые Китай использует для отправки людей на орбиту, могут перевозить до трех человек.

В мае Китай осуществил запуск корабля «Шэньчжоу-16», который доставил экипаж из трех тайконавтов на орбитальную станцию «Тяньгун», находящуюся на высоте примерно 400 километров. Корабль стартовал с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая.

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    Даниил Иринин
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