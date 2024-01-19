Лунный модуль SLIM совершил посадку на Луну

Японский лунный модуль SLIM совершил посадку на поверхность Луны

Первый японский исследовательский модуль Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) совершил посадку на поверхность Луны. Прямую трансляцию посадки ведет Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Отмечается, что связь с модулем есть, статус миссии подтверждается. JAXA проверяет данные телеметрии. В ближайшее время агентство планирует сообщить, была ли посадка успешной.

Масса SLIM составляет 200 килограммов, а высота — 2,4 метра. Аппарат предназначен для изучения кратеров и рельефа поверхности Луны. SLIM оснащен камерой, позволяющей измерять количество элементов, содержащихся на лунной поверхности. Оборудование модуля позволяет совершить точную посадку в определенном месте с погрешностью не более 100 метров.

Подготовку к мягкой посадке SLIM начали 17 января. Ракета H-IIA с модулем стартовала с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима 7 сентября прошлого года. Кроме лунного модуля, ракета успешно вывела в космос рентгеновскую обсерваторию X-ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM).