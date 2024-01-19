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19:19, 19 января 2024Наука и техника

Лунный модуль SLIM совершил посадку на Луну

Японский лунный модуль SLIM совершил посадку на поверхность Луны

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Первый японский исследовательский модуль Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) совершил посадку на поверхность Луны. Прямую трансляцию посадки ведет Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Отмечается, что связь с модулем есть, статус миссии подтверждается. JAXA проверяет данные телеметрии. В ближайшее время агентство планирует сообщить, была ли посадка успешной.

Масса SLIM составляет 200 килограммов, а высота — 2,4 метра. Аппарат предназначен для изучения кратеров и рельефа поверхности Луны. SLIM оснащен камерой, позволяющей измерять количество элементов, содержащихся на лунной поверхности. Оборудование модуля позволяет совершить точную посадку в определенном месте с погрешностью не более 100 метров.

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Подготовку к мягкой посадке SLIM начали 17 января. Ракета H-IIA с модулем стартовала с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима 7 сентября прошлого года. Кроме лунного модуля, ракета успешно вывела в космос рентгеновскую обсерваторию X-ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM).

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      Даниил Иринин
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