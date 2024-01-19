Назван лучший футболист 2023 года

Globe Soccer Awards: игрок «Манчестер Сити» Холанд назван лучшим футболистом

Норвежский нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд был назван лучшим футболистом 2023 года по версии Globe Soccer Awards. Результаты голосования доступны на странице премии в социальной сети X.

В борьбе за приз спортсмен обошел таких футболистов, как Джуд Беллингем, Карим Бензема, Кевин де Брюйне, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Виктор Осимхен, Криштиану Роналду, Мохамед Салах, Винисиус Жуниор и Бернарду Силва.

26 декабря 2023 года стало известно, что Холанд был признан лучшим игроком 2023 года по версии IFFHS, набрав 208 баллов. На втором месте расположился Мбаппе, в активе которого 105 баллов. Третьим стал Месси с 85 баллами.

Холанд перешел в «Манчестер Сити» в 2022 году. В составе команды он стал чемпионом Англии, обладателем Кубка страны, победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА.