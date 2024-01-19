Названа причина подорожания российского софта

Аналитик Муртазин: российский софт подорожал из-за роста зарплат разработчиков

Цены на российское программное обеспечение действительно выросли за год сильнее инфляции в связи с ростом зарплат разработчиков на фоне дефицита квалифицированных работников-айтишников, рассказал «Известиям» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Еще одной причиной указанной тенденции эксперт назвал «чувствительность при госзакупках» отсутствия альтернативы ряду отечественных IT-решений.

Ранее подорожание российского софта в отрасли объяснили увеличением в ней оплаты труда. Отмечается, что год назад скорость роста цен была значительно выше. После жалоб крупных заказчиков ПО на подорожание в полтора раза власти убедили разработчиков публично подписать хартию по саморегулированию цен.

В августе 2023 года глава Минцифры Максут Шадаев оценивал дефицит кадров в IT-отрасли России в 500-700 тысяч человек при общей численности в 740 тысяч айтишников, работающих в стране.