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14:20, 19 января 2024Экономика

Названа причина подорожания российского софта

Аналитик Муртазин: российский софт подорожал из-за роста зарплат разработчиков

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Цены на российское программное обеспечение действительно выросли за год сильнее инфляции в связи с ростом зарплат разработчиков на фоне дефицита квалифицированных работников-айтишников, рассказал «Известиям» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Еще одной причиной указанной тенденции эксперт назвал «чувствительность при госзакупках» отсутствия альтернативы ряду отечественных IT-решений.

Ранее подорожание российского софта в отрасли объяснили увеличением в ней оплаты труда. Отмечается, что год назад скорость роста цен была значительно выше. После жалоб крупных заказчиков ПО на подорожание в полтора раза власти убедили разработчиков публично подписать хартию по саморегулированию цен.

В августе 2023 года глава Минцифры Максут Шадаев оценивал дефицит кадров в IT-отрасли России в 500-700 тысяч человек при общей численности в 740 тысяч айтишников, работающих в стране.

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      Дмитрий Воронин
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