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17:56, 19 января 2024Спорт

Названа соперница 16-летней россиянки по четвертому кругу Australian Open

Теннисистка Андреева сыграет с Крейчиковой в четвертом круге Australian Open
Барбора Крейчикова

Барбора Крейчикова. Фото: Edgar Su / Reuters

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова вышла в четвертый круг Australian Open 2024 года. Результаты доступны на сайте турнира.

Спортсменка станет соперницей 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой. В третьем круге 28-летняя Крейчикова одержала победу над австралийкой Сторм Хантер. Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:5, 6:4.

18 января Андреева обыграла француженку Диан Парри в матче третьего круга Australian Open. Россиянка уступала в третьем, решающем сете со счетом 1:5, однако довела дело до тай-брейка, который выиграла. Итоговый счет 1:6, 6:1, 7:6 в пользу Андреевой. Соперницы провели на корте 2 часа и 23 минуты.

Андреева занимает 47-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Крейчикова является 11-й ракеткой мира.

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      Анастасия Борисова
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