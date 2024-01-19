Уступавшая 1:5 в решающем сете 16-летняя россиянка вышла в четвертый круг AO

Россиянка Мирра Андреева обыграла француженку Парри и вышла в четвертый круг AO

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла француженку Диан Парри в матче третьего круга Australian Open. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 19 января. 16-летняя россиянка уступала в третьем решающем сете со счетом 1:5, однако довела дело до тай-брейка, который выиграла. Итоговый счет: 1:6, 6:1, 7:6 в пользу Андреевой. Соперницы провели на корте 2 часа и 23 минуты.

Андреева занимает 47-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Парри является 72-й ракеткой мира.

В четвертом круге россиянка встретится с победительницей пары Сторм Хантер (Австралия) — Барбора Крейчикова (Чехия). Соперницы проведт матч 19 января.