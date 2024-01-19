Названы лучшие упражнения для похудения при отсутствии времени

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучшие упражнения для похудения при отсутствии времени. Ее слова приводит Men Today.

Для начала Ротач посоветовала делать приседания с касанием пола. Далее необходимо делать приседания с попеременным касанием колена, при которых нужно поочередно подтягивать колени к груди и касаться их локтями. Также стоит делать планку и отжимания.

В следующей части эксперт рекомендовала выполнять подъем ног. Для этого нужно лечь на пол, вытянуть руки вдоль туловища, а ноги выпрямить, затем поднять прямые ноги так, чтобы они оказались перпендикулярны полу. Последним упражнением станут русские скручивания, при которых нужно сесть на пол и согнуть ноги в коленях, затем повернуть туловище вправо и касаться руками пола.

17 января Ротач назвала лучшие упражнения для ускорения похудения. Она посоветовала скручивания, а также подъемы ног.