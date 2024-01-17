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22:03, 17 января 2024Спорт

Названы лучшие упражнения для ускорения похудения

Фото: bruce mars / Unsplash

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучшие упражнения для ускорения похудения. Ее слова приводит Men Today.

Ротач заявила, что для начала стоит делать скручивания с касанием коленей. Для этого нужно лечь на пол, убрать руки за голову, а колени согнуть, затем — оторвать от пола лопатки и левую ногу, притянуть ногу к груди и потянуться к ней правым локтем.

Следующим упражнением станут скручивания к прямым ногам. Для этого необходимо прижать поясницу к полу, а прямые ноги поднять к потолку. Далее нужно оторвать от пола лопатки и потянуться руками к стопам. Последним стали подъемы прямых ног. Для этого необходимо лечь на пол, выпрямить ноги, а руки убрать под ягодицы. Далее нужно поднять ноги так, чтобы они оказались перпендикулярны полу.

21 декабря 2023 года фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способы убрать живот после 40 лет. Для начала Ротач посоветовала делать разгибание бедра на полу. Также полезными упражнениями станут приседания, выпады, планка и ягодичный мост.

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      Анастасия Борисова
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