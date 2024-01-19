Кушанашвили назвал самым провальным опытом ведение шоу «О.С.П.-студия»

Известный российский журналист Отар Кушанашвили рассказал о самом провальном выступлении на ТВ. Подробности он раскрыл в интервью Юлии Ягафаровой, запись их беседы доступна на YouTube-канале «PROжизнь».

Кушанашвили назвал самым провальным опытом на телевидении ведение совместно с Лерой Кудрявцевой юмористического шоу «О.С.П.-студия». По словам журналиста, вместе с коллегой они вышли на сцену после ведущих Михаила Шаца и Татьяны Лазаревой (оба внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов), которые мастерски работали с аудиторией.

Как уточнил Кушанашвили, публика ждала от них выступления, которое будет лучше, чем у Шаца и Лазаревой. «Абсолютно беспомощные, никчемные на их фоне. (...) Я помню оглушительную тишину, когда мы пытались вести, но никто не хлопал, это длилось час и 30 минут», — высказался он о выступлении с коллегой.

Ранее Кушанашвили прокомментировал подозрения в инсценировке им инфаркта. «Я еще не выжил из ума, чтобы зарабатывать на обмороках», — заявил он.

Кушанашвили попал в больницу вечером 12 ноября 2023 года с подозрением на инфаркт миокарда. Позднее журналиста заподозрили в самопиаре.