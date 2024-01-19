Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:41, 19 января 2024Интернет и СМИ

Кушанашвили рассказал о самом провальном выступлении на ТВ

Кушанашвили назвал самым провальным опытом ведение шоу «О.С.П.-студия»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Известный российский журналист Отар Кушанашвили рассказал о самом провальном выступлении на ТВ. Подробности он раскрыл в интервью Юлии Ягафаровой, запись их беседы доступна на YouTube-канале «PROжизнь».

Кушанашвили назвал самым провальным опытом на телевидении ведение совместно с Лерой Кудрявцевой юмористического шоу «О.С.П.-студия». По словам журналиста, вместе с коллегой они вышли на сцену после ведущих Михаила Шаца и Татьяны Лазаревой (оба внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов), которые мастерски работали с аудиторией.

Как уточнил Кушанашвили, публика ждала от них выступления, которое будет лучше, чем у Шаца и Лазаревой. «Абсолютно беспомощные, никчемные на их фоне. (...) Я помню оглушительную тишину, когда мы пытались вести, но никто не хлопал, это длилось час и 30 минут», — высказался он о выступлении с коллегой.

Ранее Кушанашвили прокомментировал подозрения в инсценировке им инфаркта. «Я еще не выжил из ума, чтобы зарабатывать на обмороках», — заявил он.

Кушанашвили попал в больницу вечером 12 ноября 2023 года с подозрением на инфаркт миокарда. Позднее журналиста заподозрили в самопиаре.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Гособвинение запросило срок для обвиняемой в терроризме Треповой

      Россиянин Рублев вышел в четвертый круг Australian Open

      ФСБ задержала украинца за контрабанду военной продукции в российском регионе

      Кушанашвили рассказал о самом провальном выступлении на ТВ

      На Украине заявили о применении Россией ракеты П-35

      Уклонившегося от дрона-камикадзе российского бойца захотели наградить

      Российские войска прорвались в жилую застройку Авдеевки

      В Германии наградят критиковавшего СВО бывшего главного раввина Москвы

      Алек Болдуин лично взялся за рекламу неликвидного особняка

      Производителю F-16 и HIMARS предложили инвестировать в оборону Литвы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше