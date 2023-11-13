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15:58, 13 ноября 2023Интернет и СМИ

Отара Кушанашвили заподозрили в инсценировке инфаркта

В Генпрокуратуру подали обращение с просьбой проверить действия Кушанашвили

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Руководитель движения «Армия защитников отечества» Иван Отраковский подал в Генпрокуратуру обращение с просьбой проверить действия ведущего Отара Кушанашвили. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Отмечается, что Отраковский обвинил ведущего в «грязном хайпе и злоупотреблении своим звездным статусом». Помимо этого, в некоторых высказываниях Кушанашвили он усмотрел критику правительства России и спецоперации. Руководитель движения попросил Генпрокуратуру дать правовую оценку действиям журналиста.

Кроме того, как утверждает Mash, Кушанашвили заподозрили в инсценировке инфаркта, с которым он накануне попал в больницу. Ведущий отказался от госпитализации в стационар и по пути домой записал видеообращение, в котором, активно используя нецензурную лексику, призвал не распространять слухи о его здоровье и сообщил, что он «полон сил и огня». «Это увидели медики и удивились его неуважению к их работе и попытке устроить скандал. Из-за чего появились подозрения в осознанной инсценировке ради самопиара в СМИ», — отметило издание.

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Ранее жена журналиста сообщила, что состояние ее супруга после сердечного приступа и госпитализации оценивается как стабильное. Журналист находится дома и обещает соблюдать все врачебные предписания.

О том, что телеведущий попал в больницу, стало известно вечером 12 ноября. Кушанашвили диагностировали инфаркт миокарда. Его продюсер Виктор Ладненко сообщил, что у журналиста не выдержало сердце из-за усердной работы и отсутствия отдыха.

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