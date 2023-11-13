Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:23, 13 ноября 2023Интернет и СМИ

Раскрыто состояние Отара Кушанашвили после сердечного приступа

Жена Кушанашвили заявила о его стабильном состоянии после сердечного приступа

Фото: Anatoly Lomohov / Globallookpress.com

Жена телеведущего и журналиста Отара Кушанашвили заявила, что состояние ее супруга после сердечного приступа и госпитализации оценивается как стабильное. Об этом она сообщила Shot.

Уточняется, что сейчас Кушанашвили находится дома, он пообещал соблюдать предписания врача. Кроме того, супруга ведущего раскрыла, что инфаркт произошел на фоне переутомления, стресса и плохого сна.

О госпитализации Кушанашвили стало известно вечером в воскресенье, 12 ноября. Отмечалось, что у него диагностировали инфаркт миокарда. Продюсер телеведущего Виктор Ладненко заявил, что Кушанашвили много работал и мало отдыхал, из-за чего у него «просто не выдержало сердце». Журналист вскоре вышел на связь и в экспрессивной манере попросил не распространять слухи о его здоровье.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      «Это провокация» Сообщения о «перегруппировке» войск в районе Днепра разослали от имени Минобороны

      Полковник объяснил нежелание Запада поставлять Украине Leopard 2

      Алексей Воробьев рассказал о своем самом необычном жилье

      Стало известно о тяжелом диагнозе госпитализированного режиссера Митты

      В Запорожской области гибель «лучшего танкиста ВСУ» назвали расплатой

      Вилла Константина Меладзе в Крыму резко подешевела

      Новый имидж Рианны вызвал споры в сети

      Экс-премьер Британии назначен на новую должность

      На Украине заявили о грядущем сокращении населения

      Песков усомнился в причастности Зеленского к диверсиям на «Северных потоках»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости