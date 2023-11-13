Раскрыто состояние Отара Кушанашвили после сердечного приступа

Жена Кушанашвили заявила о его стабильном состоянии после сердечного приступа

Жена телеведущего и журналиста Отара Кушанашвили заявила, что состояние ее супруга после сердечного приступа и госпитализации оценивается как стабильное. Об этом она сообщила Shot.

Уточняется, что сейчас Кушанашвили находится дома, он пообещал соблюдать предписания врача. Кроме того, супруга ведущего раскрыла, что инфаркт произошел на фоне переутомления, стресса и плохого сна.

О госпитализации Кушанашвили стало известно вечером в воскресенье, 12 ноября. Отмечалось, что у него диагностировали инфаркт миокарда. Продюсер телеведущего Виктор Ладненко заявил, что Кушанашвили много работал и мало отдыхал, из-за чего у него «просто не выдержало сердце». Журналист вскоре вышел на связь и в экспрессивной манере попросил не распространять слухи о его здоровье.