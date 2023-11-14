Отар Кушанашвили прокомментировал подозрения в инсценировке инфаркта

Кушанашвили извинился перед теми, кого напугал обращением по пути из больницы

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили прокомментировал подозрения в инсценировке им инфаркта. Обращение к тем, кто обвинил его в этом, он опубликовал с своем Telegram-канале.

«Я еще не выжил из ума, чтобы зарабатывать на обмороках», — заявил Кушанашвили. Кроме того, журналист извинился перед теми, кого встревожило его экспрессивное обращение, записанное по пути из больницы домой. Он признался, что сам был напуган случившимся. «Я приношу извинения всем, кого напугал до чрезвычайности. Я и сам перепугался», — заявил телеведущий.

Нежелание ложиться в стационар он объяснил тем, что не может «ни секунды оставаться в больнице». Кушанашвили также поблагодарил врачей, оказавших ему медицинскую помощь в Боткинской больнице.

Кушанашвили попал в больницу вечером 12 ноября с подозрением на инфаркт миокарда. Его продюсер Виктор Ладненко заявил, что журналист перенес инфаркт из-за большого объема работы и отсутствия полноценного отдыха. Позднее сообщалось, что Кушанашвили заподозрили в «самопиаре».