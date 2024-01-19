Овечкин вернулся после травмы и помог «Вашингтону» победить в матче НХЛ

Овечкин вернулся после травмы и помог «Кэпиталс» победить «Блюз» в матче НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин после травмы вернулся на лед в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сент-Луис Блюз». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на пятницу, 19 января. Овечкин помог столичной команде победить, отметившись результативной передачей. Столичная команда взяла верх над соперником со счетом 5:2.

38-летний Овечкин пропускал тренировки и матчи из-за проблем со здоровьем. По словам главного тренера «Вашингтона» Спенсера Карбери, Овечкин получил повреждение в игре 7 января.

В нынешнем сезоне Овечкин провел 40 матчей в регулярном чемпионате. Россиян забросил восемь шайб и сделал 20 результативных передач.