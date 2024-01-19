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06:45, 19 января 2024Мир

Посол рассказал об интересах Южной Кореи по отношению к России

Посол Зиновьев заявил, что Южная Корея не желает поражения России в спецоперации

Фото: Jo Yong hak / Reuters

Южная Корея не желает поражения России в спецоперации. Об этом заявил посол РФ в Южной Корее Георгий Зиновьев, передает РИА Новости.

По словам дипломата, интересам Сеула не только не противоречит, но, возможно, соответствует сохранение Россией позиции ведущей мировой державы — чтобы она оставалась дружественным и сильным соседом Южной Кореи.

Зиновьев уточнил, что Республика Корея является одной из «самых дружественных среди недружественных» стран.

В ноябре министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик заявил, что Сеул продолжит оказывать Украине помощь по просьбе американской стороны.

Ранее Южная Корея нарастила производство оружия из-за поставок Запада на Украину. США и их союзники отправили Украине большую часть своих запасов артиллерии и боеприпасов, однако быстро осознали, что их военная промышленность плохо подготовлена ​​к быстрому восполнению арсенала. Именно здесь на помощь пришла Южная Корея, где продажи оружия выросли более чем вдвое в 2022 году.

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      Юлия Мискевич
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