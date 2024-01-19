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00:06, 18 января 2024Спорт

Пожилым людям посоветовали делать упражнения со стулом

Пожилым людям предложили делать приседания и обратные отжимания со стулом

Фото: Daniel Requena Lambert / Shutterstock / Fotodom

Журналисты US News посоветовали упражнения со стулом для пожилых людей. Они перечислили их на сайте издания.

Начать предлагается с приседаний. Исходное положение — сядьте ближе к передней части стула, ноги расположите на полу на ширине плеч, спину сохраняйте прямой. Затем немного наклонитесь вперед, вытяните руки перед собой и встаньте, после чего, согнув колени, снова сядьте.

Еще одно упражнение — обратные отжимания. Исходное положение — встаньте спиной к стулу, немного присядьте и положите ладони на передний край сиденья на ширине плеч, а ноги переместите вперед на пол так, чтобы большая часть веса тела приходилась на руки. Затем медленно сгибайте и разгибайте руки до прямого угла, стараясь сохранить локти ближе к бокам. В нижней точке делайте небольшую паузу.

Последнее предложенное упражнение — подъем ног. В положении сидя поочередно поднимайте ноги, выпрямляя колени и удерживая их в таком положении на несколько секунд.

Ранее фитнес-тренер Мэтт Робертс назвал идеальные тренировки для людей после 50 лет. По его словам, в данном возрасте стоит отдать предпочтение езде на велосипеде, ходьбе в быстром темпе или медленному бегу трусцой.

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      Дарья Коршунова
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