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12:39, 19 января 2024Забота о себе

Россиян предупредили о серьезных последствиях купания в проруби

Врач Модестов: купание в проруби грозит простудой и обострением болезней

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Для неподготовленного организма крещенское купание в проруби является серьезным испытанием, которое грозит серьезными последствиями для здоровья. Об этом в беседе с «Лентой.ру» предупредил сопредседатель Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения, кандидат медицинских наук Андрей Модестов.

По словам специалиста, погружение в ледяную воду без специальной подготовки грозит как минимум простудой или обострением хронических заболеваний. При наличии болезней сердечно-сосудистой, бронхо-легочной, эндокринной и мочеполовой систем в стадии обострения купаться в проруби категорически запрещено, подчеркнул Модестов. То же самое касается людей с онкологическими заболеваниями, добавил врач.

Буквально в прошлом году мне стало известно о случае, когда один мой знакомый, сделавший операцию по замене сустава, решился на купание в проруби. Как результат — воспаление коленного сустава и повторная операция по его замене. Вот и вопрос: стоила ли игра свеч?

Андрей Модестовкандидат медицинских наук

Тем, кто решится окунуться в прорубь, врач посоветовал воздержаться от спиртных напитков. По его словам, сразу после выхода из воды надо выпить горячий чай, надеть теплый халат или пойти в баню, чтобы согреться.

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Ранее терапевт Яна Шмелева посоветовала при появлении судороги во время купания в проруби согнуться и потянуть двумя руками стопу к животу и груди.

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      Екатерина Улитина
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