Россиянин Рублев вышел в четвертый круг Australian Open

Рублев обыграл американца Корду и вышел в четвертый круг Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл американца Себастьяна Корду в матче третьего круга Australian Open. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 19 января, и продлилась три сета. Россиянин одержал победу со счетом 6:2, 7:6, 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час и 57 минут. Рублев сделал 13 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти.

Рублев вышел в четвертый круг, где встретится с австралийцем Алексом де Минором. Тот в третьем раунде обыграл итальянца Флавио Коболли.

Рублев занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Корда является 26-й ракеткой мира.