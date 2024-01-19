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17:51, 19 января 2024Ценности

Стилистка раскрыла россиянкам способы сберечь укладку под шапкой

Фото: MAD VISUAL / Unsplash

Визажист и стилист Вера Макарова раскрыла россиянкам способы сберечь укладку под шапкой. Соответствующий комментарий публикует «Внимание, новости!».

В первую очередь эксперт призвала регулярно пользоваться уходовыми средствами при мытье волос. «Если волосы увлажнены, то они будут лучше держать укладку вне зависимости от шапок и погоды», — пояснила она.

Помимо этого, специалистка посоветовала наносить на локоны легкий спрей-антистатик, чтобы избежать электризации от головных уборов и зимней одежды. Кроме того, Макарова рекомендовала носить мягкие шапки или береты, которые не сжимают голову.

«С этой же целью можно использовать в качестве головного убора шарфы, косынки или капор. Также рекомендую при выходе на улицу убирать длину волос в головной убор и не подвергать их воздействию низких температур», — продолжила собеседница издания.

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В заключение стилистка отметила, что изделия необходимо стирать не реже одного раза в неделю, чтобы волосы от них не загрязнялись. «После стирки можно шапку надеть на кастрюлю или большую банку, чтобы головной убор высох и растянулся, тогда он не будет давить на голову и портить объем волос и укладку», — подытожила Макарова.

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      Екатерина Ештокина
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